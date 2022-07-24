羅智強子弟兵、國民黨台北市議員候選人楊植斗，日前在臉書遭綠粉以三字經辱罵，當下他表示絕對提告，而該名辱罵者的超慘下場也在昨（23）日曝光。楊植斗強調，儘管收到該名自稱17歲高中生的綠粉私訊道歉、自己也願意和解，但「一定會讓此事留下紀錄，給這位同學上一課！」

民進黨台北市長參選人陳時中20日參訪萬華龍山寺，期間遭遇陳抗民眾大聲嗆：「請問陳時中可以保障台北市民的財產嗎？」隨後該抗議男子被火速拖離現場。事發之後，網友灌爆陳時中臉書相關貼文，狠酸「以民為先，拖到旁邊。」楊植斗也對此留言，質疑陳「外面抗議的人怎麼不敢拍？你當市長之後也是這樣嗎？」沒想到竟有綠粉留言「X你X閉嘴啦」辱罵楊。

楊植斗昨發文表示，在被該名綠粉辱罵的當下，自己隨即前往警局報案，「一定要給這些躲在電腦後的酸民一些教訓！」隨後就收到該名綠粉私訊道歉，該名綠粉自稱是一名對政治充滿熱情的17歲高中生，因一時衝動留下不成熟的話，希望能獲得原諒。

楊植斗表示，自己願意與對方和解，「省得他還要向父母討錢來賠償。」但一定會讓此事留下紀錄，「給這位同學上一課。」楊植斗直言，願意和解不代表原諒，依自己的個性，應該會在警局痛罵他一頓。最後楊植斗也喊話，年紀輕輕在網路上發言也需為自己負責，不要出事了才來求饒道歉，「該長大了好嗎？」