昨天是「大暑」，但今天比大暑更熱，氣象專家吳德榮表示，今、明兩天晴朗酷熱，今日高溫比昨略升，花東恐升至41度、台北39度，周二、周三高溫微降，仍炎熱，周四起台灣附近水氣緩增，雷陣雨範圍逐日擴大。至於颱風發展機率，模式顯示周六熱帶擾動在琉球東側海面發展機率較高，約60%，愈近台灣機率愈低。

最新(23日20時)歐洲(ECMWF)系集模式，模擬周六(30日20時)台灣東方海面「熱帶擾動」的發展機率，以琉球東側海面機率較高(約60%)，愈近台灣、機率愈低(≦20%)。(翻攝自「三立準氣象· 老大洩天機」)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，受熱帶大陸氣團乾熱空氣影響，今、明（24、25日）兩天晴朗酷熱，今日類熱浪持續發威，最高氣溫比昨日略升，花東縱谷大約可升至41度，大台北則可升至39度；各地中午前後紫外線達危險級，避免戶外活動，慎防熱傷害。周二、三 （26、27日）高溫逐日微降，但仍在高檔，各地晴朗酷熱，注意防曬、防中暑，午後山區偶有零星雨。

吳德榮表示，周四至周六（28至30日）各地仍炎熱，高溫略降；熱帶擾動在琉球東側海面醞釀，台灣附近水氣緩慢增多，山區午後局部雷陣雨的機率及影響範圍逐日增加。

至於近期是否有颱風發展？吳德榮說，歐洲模式模擬周六（30日）台灣東方海面熱帶擾動的發展機率，以琉球東側海面機率較高，約60%，愈近台灣、機率愈低。約20%以下；但為第7天的模擬，模式持續調整中、應續觀察。