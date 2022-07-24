「不老男神」林志穎前天(7/22)驚傳發生嚴重車禍，駕駛特斯拉自撞分隔島，所幸周圍民眾冒著即將火燒車的危險，第一時間將他與兒子救出車外，否則後果不堪設想，事發後有救援者指出，林志穎被移出車外時未繫安全帶，在網路上掀起爭議，對此，經紀人也給出回應。

林志穎於7月22日白天駕駛特斯拉行經桃園市蘆竹區中正橋時，因不明原因自撞分隔島，車頭不但嚴重變形，車體更在在短短5分鐘燒起來，所幸路過民眾、一旁施工的工人等，第一時間伸出援手，將林志穎及兒子移出車外，事發後，有救援者向媒體透露，同事在救援時，發現林志穎沒繫安全帶，且他的6歲兒子是從副駕駛座被抱出來的。

此事曝光後隨即引發熱議，PTT上甚至出現以「林志穎沒繫安全帶嗎？」為題發文，掀起兩極論戰，有許多人覺得他很可能真的沒繫，「他肩膀粉碎性骨折耶，的確有可能沒繫」、「我覺得是沒有繫，車速這麼慢傷成這樣」、「沒繫有可能，安全氣囊炸掉不至於臉骨折吧」、「小孩都可以被安全帶救到，而大人沒有，這不是很明顯嗎？」，但也有人覺得不見得林志穎整個行車過程都沒繫安全帶，「沒繫安全帶早就飛出去了」、「沒繫安全帶傷應該不止這樣」、「沒繫安全帶車子警示吵得要命」，推測他也可能是出事後還有意識時解開，應該等待他本人說明。

林志穎車禍時有無繫安全帶的問題，在網路上引發爭議，據《ETtoday》報導，林志穎經紀人也出面回應，但僅表示他目前人還在醫院觀察中，須等到傷勢穩定一些，才能詢問他，很感謝外界的關心，預計周一會對外說明。