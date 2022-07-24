陳凡騏以網路歌手行業出道，後來誤打誤撞進入AV界，並在短短9個月內就拍了50部作品，曾1周7天都有戲，天天提槍上陣，被稱作是「台灣第一AV男優」。近日他在節目上談到當AV男優的血淚史，其實沒有外界想像中輕鬆。

陳凡騏日前在節目《新聞挖挖哇》中透露，回想當初家人得知自己要當AV男優，只淡淡回說：「喔，我知道了。」不過後來哥哥有私下找他聊，因為看了一部家庭教師為主題的片，結果看到「男優好眼熟」，才驚覺男主角是親弟弟，「看到自己親人在做這個，我到底應該要有反應還是不應該有反應？」而跟陳凡騏溝通以後先說那些是哪些是他的作品，「我避開一下」。

陳凡騏在節目上透露男優的工作其實並沒有如同大家所想的輕鬆。(圖/《新聞挖挖哇》Youtube)

反倒是哥哥的朋友知道陳凡騏是在做這行，紛紛大喊好酷，可不可以介紹一下這樣的工作。但陳凡騏表示，在大眾的認知裡，可能以為當男優很簡單，但其實是需要經過選拔和練習才能正式上工，且不但體態要好，還要有特色、有演技，而最重要的因拍攝AV還是要「習慣在鏡頭前裸露」。

陳凡騏在其他綜藝節目透露自己進入這行的原因，原來他過去曾有一個心儀的對象，在不知情的狀況下跟著對方前往片場，才發現原來對方是一名女優，他也因此被導演相中，剛開始他雖沒有答應，但後來想著「本來就是要當演員，如果這樣的東西可以演，好像也沒什麼能難得了我」才轉念答應。