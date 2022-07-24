吳男駕駛黑色的休旅車發現自己撞到東西後，竟直接將車開回停車場停好，等他再回去事故現場查看，這時蔡男已經沒有生命跡象。(三重警分局提供)

新北市三重區光復路今(24)日凌晨發生一起酒駕死亡車禍，1名40歲吳姓男子酒後駕車，從地下室的停車場開出要駛離時，竟不慎撞到1名約50歲的保全蔡姓男子，結果吳男竟先將車開回停車場，才回到肇事現場察看，然而這時蔡男已經沒有生命跡象，送醫後仍不治身亡，警方事後將吳男以公共危險、過失致死罪嫌移送法辦。

撞死修水管保全! 酒駕男肇事後竟先回頭停車│中視新聞 20220724

事發在今日凌晨0時許，當時吳男駕駛一輛黑色的休旅車，從「台北科技城園區」的地下停車場正要開車駛離時，疑似視線死角沒有注意正蹲在地上修水管的蔡姓保全，結果直接撞上對方，當吳男發現自己疑似撞到東西後，第一時間不是下車查看，而是將車駛回地下停車場停好，再走回去查看，但這時蔡男已經沒有生命跡象。

警方與救護人員獲報趕抵現場後，立刻將蔡男送醫急救，但最後仍回天乏術，傷重不治，而警方對吳男實施酒測，酒測值竟測得0.58mg／l，當場將他以公共危險罪逮捕。

由於事故地點非屬道路範圍，不涉及《道交條例》的酒駕條款，不過吳男訊後仍被警方依公共危險、過失致死罪嫌移送法辦，而詳細的肇事原因，仍有待警方釐清。

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