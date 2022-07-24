一名男網友在網路分享收租經驗表示，他花了16萬元做天花板、系統櫃家具及木地板，最後以每個月1萬8500元出租，其他房子只做天花板的租金為1萬6000元，他說加裝木地板後，租客的詢問度確實變多，每個月可再多收2500元的租金，「依我經驗做木地板的確可以增加租金」。

原PO近日於PTT 買房板指出，自己是包租公，名下有多間房在收租，依據過去經驗來看，室內若有做木地板，可收較高的租金，以目前他在高雄楠梓的一間收租14坪2房為例，他花了16萬元做了天花板、系統衣櫃及木地板，租金是1萬8500元。

原PO分享自己出租的經驗。（圖／翻攝自PTT）

原PO分享另一間花了5萬元，只做天花板的收租房，租金是1萬6000元，他以每個月可多收2500元乘以一年12個月，再除以11萬，得到27%的年報酬率。

原PO說，雖然訂做木地板會導致成本增加，但每個月租金可多2500元，且租客的詢問度有明顯增加，「依我經驗做木地板的確可以增加租金」。

貼文曝光，引發網友熱烈討論，「有木地板的話，我都買單」、「有木地板我一律租爆」、「有裝地板的話，踩進去會增加印象」、「木地板踩起來不會比磁磚硬跟冷，有一點點回饋感就是」、「木地板有溫度啊」、「我也認同木地板是有加分的」、「我也喜歡有木地板的，我自己在外租房子，都會裝可以帶走的木地板，視覺上舒服很多」。留言中也有人建議原PO，「出租的話，就盡量用少少的錢，達到美化」、「我覺得出租不用花這麼多錢，損耗很快」。