新竹棒球場斥資改建，但遭球員跟球迷抱怨，指草皮區石頭滿布、投手丘黏土鬆軟比例，甚至有球員形容跟公園球場差不多。前新竹市長、桃園市長參選人林智堅發文致歉。據網友資料，當年的新竹市政府以「最有利標」發包，決標金額8.2億，但承包商「巨佳營造」早在2013年就因辦理桃園市新埔國新建案中偷工減料，負責人詹朱淮被判處有期徒刑6月定讞。

新竹棒球場改建後原先被發現場內有水溝，經過緊急改善後熱鬧啟用，不過這幾天的球賽卻被球員、球迷抱怨，有球員私下認為，比賽場地跟公園的球場差不多等級。包含紅土造成不規則彈跳，外野小石頭過多。球迷也發現看台區有破洞，部分座位視野不佳等。林智堅因此在臉書發文致歉。

依據政府採購標案公告資料顯示，新竹市政府辦理「新竹市立棒球場新建統包工程」，決標日期是2019年1月28日，以最有利標方式決標，決標金額8億2541萬，得標廠商為巨佳營造，工程契約編號「107府行庶字第176號」。

而包商巨佳營造前身為順福營造，2008年改為巨佳營造，巨佳營造因2013年辦理桃園市新埔國小新建案中因偷工減料，負責人詹朱淮等人遭檢調約談，桃園地檢署檢察官並以詐欺罪起訴詹男夫婦、工程師、建築師等6人。

桃園地院2013年7月12日以「102年簡字第147號判決」依詐欺罪判處詹男有期徒刑6月，得易科罰金，以900元折算1天。因詹不得上訴，全案定讞。