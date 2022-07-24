大谷翔平可望在天使安然度過今年交易截止日（美國時間8月2日），儘管在各方看來，現在交易大谷似乎是個好主意，日媒也預估有「閃電交易」可能性，但天使高層另有盤算。大聯盟官網報導，其他球隊已經致電天使表達興趣，但天使「沒有計畫交易大谷」，他將於明年結束後成為自由球員。

其實大谷到底值多少錢？專門研究統計球員合約的網站Spotrac今年6月底估價，大谷除了球員價值同時具有很高的市場價值，買下他等於買下日本市場，因此他「最便宜」的平均年薪都足以刷新大聯盟紀錄。當今平均年薪最高是大都會投手薛爾瑟（Max Scherzer）的4330萬美元（新台幣12.9億元）。

依照Spotrac估價，大谷打擊表現價值2520萬美元年薪，投球表現價值2950萬美元年薪，兩者相加達到恐怖的5470萬美元。簽約8年就是4.38億美元，甚至超越卓奧特（Mike Trout）的史上最大合約4.26億美元。

當然那只是最理想的情況，考量到大谷的「二刀流」狀態維持不易，假定他再當5年二刀流之後轉為全職打者，這樣算下來也是8年3.49億美元，依舊超越薛爾瑟的平均年薪。或者是5年二刀流之後轉為「牛棚二刀流」，估價為8年3.7億美元。最後如果大谷願意簽短約，他有機會拿下3年1.8億美元、平均年薪6000萬美元！

無論是哪一種情況，恐怕都不是天使可以負擔得起。大谷本季的年薪僅有550萬美元，天使在大谷低薪的時候尚且打這麼爛，很難指望他們未來在大谷身價飆漲時還有餘力組出季後賽陣容。