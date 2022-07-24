網路上流傳一張哈雷機車遭貼上白紙紅字的照片，為一輛哈雷重機半夜停在新北市永和區一處路邊機車停車格，卻被路人貼紙條，要求將車依規定停放於汽車停車格，還揚言不照做將會每天拍照檢舉。文章曝光後，多派網友掀起論戰。

這名網友22日在臉書社團《爆廢公社》曬出1張照片，透過照片可見，一輛哈雷重型機車違規停放在機車停車格，哈雷的椅墊則被貼上白紙紅字的紙條，上頭寫著，「買得起哈雷，請去停汽車格，勿佔用摩托車格，每天拍照檢舉你。」署名則寫著「看不下去的人」。

原PO表示，自己並非當事車主，僅是路見不平，同時分享自己也有一輛28萬元的哈雷機車，自認沒有比較高級；原PO解釋，事發地點位於新北市永和區，該處汽車停車格少之又少，猜測原車主是想有效利用道路容積才出此選擇，且哈雷的尺寸剛好吻合1格機車停車格，正值路邊停車不收費的午夜時段，機車格也沒停滿，他同為重機車主，比起被檢舉違停，更害怕將機車停汽車格被推倒。

文章曝光後，掀起網路熱議，有網友義氣相挺原車主，直喊「以有效利用空間的角度來說，板主真的很貼心」、「我覺得你的想法很棒，但還是要照規矩來」；但多數網友都認為，法規明確訂定重型機車比照汽車辦理，不該見機行事，「重機比照汽車 那該停汽車格啊 怎麼會停機車格」、「嗯嗯，這時候又覺得自己是機車了～」、「法規早就在那邊，不想遵守就別買」、「違規就是違規 敢停就不要怕罰」。

也有網友認為，重機雖比照汽車辦理，實際上路卻滿是歧視，「停到汽車格又被貼一張：你的車是哈雷，但也是一台2輪的該去停機車格，勿佔用汽車格」、「有時候覺得重機真的挺可憐的，怎麼樣都被罵」、「騎重機裡外不是人是蠻可憐，但幫補充永和連機車格也少，還抓很兇」。