法國名導尚傑克．阿諾執導描述消防員冒險搶救巴黎聖母院大火的電影「燃燒的巴黎聖母院」，他說，事件本身有如電影劇本般獨特，有時真實發生的事比小說更令人難以置信。

有850年歷史的巴黎聖母院於2019年4月15日發生大火，震驚法國及世界。火勢造成尖塔倒塌和部分屋頂塌陷，所幸兩座鐘塔及整個主要結構仍然完好，重建工作仍在進行中

歷史悠久的巴黎聖母院是法國知名古蹟、觀光勝地及宗教場所，也是尚傑克．阿諾（Jean-Jacques Annaud）兒時記憶中不可或缺的一部分。

尚傑克．阿諾日前到新加坡出席「燃燒的巴黎聖母院」（Notre-Dame on Fire）特別放映會，於空檔接受中央社記者專訪，暢談拍攝緣由及遭遇的挑戰。

他說，巴黎聖母院大火事件本身就非常有戲劇性，「充滿電影元素」。深入研究事件的前因後果後發現，「真的很不尋常」，再加上搶救聖母院困難重重，感覺事件本身「就已經像是劇本了」。

除此之外，尚傑克．阿諾對巴黎聖母院有特別的情感。他回憶，小時候住在巴黎附近，幾乎每週都會到巴黎，當時從車站望出去，最先看到的就是巴黎聖母院，「那個地方的美，讓我印象非常深刻」。

「因為巴黎聖母院，我愛上了大教堂」，尚傑克．阿諾說，年少時期拍了許多大教堂及宗教場所的照片，比王宮或其他建築還多。後來就讀電影學院時，也主修中世紀藝術及歷史。

這些都是他決定拍攝有關巴黎聖母院大火電影的原因。尚傑克．阿諾說，跟多名事件相關者進行訪談，了解事發經過，這部電影是「真實的故事」。

從2019年底開始籌備，隔年3月開拍，一直拍到當年春天結束。他說，希望透過這部電影，揭露觀眾「還不知道的部分」，讓他們對整起事件有更多的認識。

他也從中再次體驗到，「有時候人生真實發生的事情還比小說情節更令人難以置信」，甚至比小說更複雜、更令人感到驚訝。

至於拍攝過程遇到的挑戰，他指出，沒辦法在巴黎聖母院拍攝，所以必須另尋其他相似的拍攝地點。幸好過去主修中世紀藝術，知道在距離巴黎100公里外，有一座教堂跟巴黎聖母院極為相似，就到那邊取景；後來也到另一座外觀與巴黎聖母院類似的教堂拍攝部分畫面。

既然大火是整部電影的重心，尚傑克．阿諾表示，也仿照巴黎聖母院內部構造，在片場複製相同場景拍攝。

為求逼真，拍攝時幾乎都是使用真的火焰。他透露，因為不喜歡仰賴特效，所以盡可能要演員離火勢很近，在那樣的情況下，演員表演也就很自然。

不過，比起火焰，更大的危險在於有毒氣體。尚傑克．阿諾指出，在片場拍攝大火場面時，大概拍一分10秒左右，現場就會充滿一氧化碳，必須趕快離場，因此他盡可能一次就要拍成功。所幸，在做好預防措施下，順利完成拍攝。

「燃燒的巴黎聖母院」預計11月在新加坡上映，尚傑克．阿諾透露，有可能在11月訪問中國、韓國及台灣，宣傳這部片。電影除了原本的法語版本，最近也完成了英文配音版，未來還會有中文配音版。

熱愛亞洲的尚傑克．阿諾曾在越南、中國、西藏及柬埔寨等地拍片。未來若有機會，也不排除到台灣拍電影的可能性。

「我對地緣政治很感興趣」，他說，樂於探索不熟悉的地方，喜歡透過拍電影的方式來了解當地人文風情。

雖然未曾造訪台灣，尚傑克．阿諾對台灣名導李安不陌生，很喜歡他作品的多樣性，也稱讚李安是很棒的導演。

尚傑克．阿諾說，看過多部李安執導的電影，很喜歡「少年Pi的奇幻漂流」、「理性與感性」、「色戒」等作品。他還打趣地說，看完色戒後，「心想李安是否受到自己電影『情人』的啟發」？因為覺得情節滿類似的。（編輯：馮昭）1110724