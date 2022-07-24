女星蔡瑞雪過去曾因穿著韓服在景福宮等地拍下美照，而受到不少人的注意，本月初她開心宣布自己再度前往南韓旅遊，令粉絲們羨慕不已，但沒想到23日她卻突然PO文表示自己因身體不適被緊急送醫治療，讓大眾相當擔心。

蔡瑞雪在本月5日才開心前往南韓旅遊，重返過去曾去過的景點遊玩，不料卻在昨日突然於個人IG的限時動態上PO出自己在醫院裡接受治療、手上吊著點滴的住院照，表示「突然的胃痛，一直上吐下瀉，只好到韓國醫院急診治療，躺了兩天後回台灣了，現在已經都康復，別擔心」，最後她還不忘提醒大家「出去旅遊要好好照顧身體喔」，也加碼表示接下來她也會慢慢更新這段時間在韓國去過的旅遊打卡照，不過粉絲們看到後仍相當擔心。

因此，蔡瑞雪又再度於IG上PO出自己再度穿上韓服的美照，表示「報告報告 我回來台灣了」，接著透露自己很珍惜這次的旅遊，因為過去總是顧忌太多，總是會有很多理由不去執行內心的願望，讓生活只剩下工作，所以這次她也藉此機會告訴自己並呼籲粉絲「不要總是說著下次，不要慢慢遺忘，想做什麼先做，或是提前規劃，不要等到沒機會，才開始後悔沒有好好的生活。很開心給自己放假，希望你們也可以找時間好好放鬆好好把握每一天」吸引大批粉絲的關注。

事實上，蔡瑞雪擁有天使臉孔、白皙肌膚，過去就讀台北市第一女子高級中學時，因受邀登上節目《校花點點名》爆紅，而被粉絲封為「北一女神」，2017年還曾參加南韓選秀節目《偶像學校》的訓練，雖表現不如預期加上語言問題被刷下，但回台後她積極經營個人YouTuber頻道，成功闖出名氣。