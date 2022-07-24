ESPN Sources: Phoenix Suns coach Monty Williams has agreed on a long-term contract extension. Williams, the NBA’s coach of the year, had two years left on his original five-year deal — and now moves under contract for several more seasons. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 23, 2022

看來太陽打算讓總教練蒙提威廉斯長期領軍下去！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基24日搶先爆料，太陽跟上季獲選年度最佳教練的蒙提威廉斯完成長年續約，原本他就跟太陽還有兩年合約沒有走完，如今再續長約至少可以領軍超過7年時間。

也難怪太陽高層想把蒙提威廉斯留這麼久，因為他過去3個球季帶領太陽拿下149勝(78敗)，反觀之前5個球季，太陽找了霍納塞克(53勝78敗)、華生(33勝85敗)、特里亞諾(21勝58敗)與科科什科夫(19勝63敗)4名教頭，總共也才拿到126勝。

特別是在上季例行賽，蒙提威廉斯帶領太陽拿下隊史新高64勝，其中包含隊史新高18連勝，更有3次連勝超過9場以上紀錄，可惜太陽竟在季後賽次輪遭到獨行俠提前淘汰，其中G7更以90比123遭到獨行俠狠狠羞辱擊潰，蒙提威廉斯臉都丟光了。

蒙提威廉斯接下來新球季也要面臨兩大考驗，首先是當家控衛保羅日漸老化的現實課題，其次是太陽續留下來的先發中鋒艾頓，上季季後賽期間跟蒙提威廉斯大鬧不和，太陽能否繼續保持上季例行賽的強勢表現，就看蒙提威廉斯如何整合這支西區勁旅。