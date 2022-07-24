民進黨新北市長參選人林佳龍昨（23）日指不要警察市長、要交通市長，國民黨新北市議員陳偉杰今表示，林忘了自己在台中市長任內，曾問民眾對台中的印象，而民眾直接回答「慶記」，難怪他只想談交通、不敢談治安，因為「慶記市長」是其一直揮之不去的陰影。

陳偉杰說，林佳龍自宣布參選以來，不斷強調過去政績，且什麼位置都當過，認為自己可以跟中央有很好的溝通，這也直接證明，並不是林很行，而是中央地方同為民進黨執政，中央想給你資源就給你，非民進黨執政縣市就得自求多福。更何況，民進黨選前才來說交通建設，像是基隆捷運屢次跳票，選完就不理。

陳偉杰說，淡北道路案至今還躺在中央，很好奇是否會因為林佳龍參選，也被民進黨拿來當支票開，民進黨政府施政藍綠有別，建設大小眼，卻被林拿來炫耀，真是可惡又可笑。

陳偉杰批評，林佳龍只當過兩年交通部長，就不斷吹噓自己是「交通市長」，認為可以翻新新北市的交通，但只顧了兩年交通的林佳龍當初是為何下台？太魯閣號事故至今未平，還沒給受難家屬完整交代，現在竟敢自稱「交通市長」，而新北交通本就一直在翻新，各條捷運與快速道路持續在進行，民眾都看在眼裡，林佳龍不要只想複製貼上、撿現成當成績。

陳偉杰直言，林佳龍大談新北交通想讓民眾以為他對新北很熟悉，實際上只不過是用吹噓來遮掩自己的空心。

陳偉杰強調，如果他比盧秀燕好，台中就不會輸20萬票；如果市政做的好，市民就不會把他換掉。城市建設不是一任市長的功績，是歷任市長規畫、推動、實踐，以及全體市民共同合作的成果。沒有市民意志，沒有市民配合，就不會有成果。

「林有林的蘇院長，侯有侯的好市民」陳偉杰說，現在林佳龍說蘇揆是他的靠山，實際上他的參選本來就是因為派系的問題，爭取蘇系支持無可厚非，但真正該爭取的是市民的支持，侯友宜的建設成績與林佳龍口中不屑的「到處巡」，正是侯爭取市民支持的證明。

新北市議員江怡臻也說，在民進黨眼裡，新北市是屬於蘇貞昌的，是屬於蘇系的資產，林佳龍想要競選新北市長，竟然不是去理解市民的需求，以人民為依歸，以市民為最大靠山，證明林佳龍選新北只講求派系妥協，不是真心想要服務新北市民。