台中市深耕數位教育，光復國中小生化身智慧小青農，學生親自觀察牛番茄如何受高溫影響，進而發想智慧科技解決方法。（台中市政府提供）

台中市重視數位科技與跨域學習，光復國中小連續3年入選教育部「中小學數位學習深耕計畫」推動學校。教育局長楊振昇說，今年以「智慧青農」為主題進行專題式學習，學生親自觀察牛番茄如何受高溫影響，進而發想智慧科技解決方法，啟發學生對數位科技應用及智慧農業的認識及興趣。

楊振昇表示，台中市今年透過教育部補助「推動中小學數位學習精進方案」，購置超過5萬台行動載具，提供學校教學應用；更領先全國，自行研發資訊教育的國小中高年級市本課程教材，盼提升學生數位科技應用能力，培養多元學習及橫向整合能力。

楊振昇說，光復國中小過去曾結合該校歷史，以地震防災、光復新村等校本主題，發展跨域課程；今年則運用補助的行動載具，推動「智慧青農」專題式學習。校長洪瑞濱說，霧峰是台中農業重鎮，許多家長與畢業校友從事農業生產工作，學校結合社區資源與文化，引導學生透過有脈絡的學習歷程，解決真實情境問題，落實素養導向教學。

教師林柏賢指出，透過跨域課程實作體驗，可讓學生認識作物生長特性與設施農業發展現況，有效結合STEAM跨學科領域的教學架構概念；以物聯網進行機電整合，設置環境監控系統與滴灌系統，同學藉由親自動手，體認農業勞動力不足與氣候變遷衍生的環境問題。

光復國中小8年級張同學分享，「智慧青農」課程中，實際體驗育苗整枝、施肥灌溉與蟲害防治，除印證課程所學知識外，也更能體會農民的辛勞；課堂中親自設計組裝自動滴灌系統，也啟發她對智慧農業的興趣。