他不滿自家土地遭路跑民眾亂停車，怒控：「停車就算了還給我停草坪」。（圖／爆料公社二社）

台南烏山頭水庫今（24日）上午舉辦路跑活動，1名台南網友抱怨他剛喝完牛肉湯返家時，發現他家空地遭路跑民眾違停，甚至還停在他的草皮上，不滿發文詢問：「可以報警嗎」，貼文一出引熱議：「可以，但是也只是通知車主移車而已」、「大門關起來 通通不用走」、「快去立一張告示，未經同意停車1次100元」。

屋主控自家土地遭路跑民眾亂停車」。（圖／爆料公社二社）

屋主控自家土地遭路跑民眾亂停車」。（圖／爆料公社二社）

原PO於臉書社團《爆料公社二社》發文，他清晨到台南新營喝完牛肉湯返家時，發現家門口多了不少違停車輛，推測是來今天來參加路跑的民眾亂停車，他說自己不是一個小氣的人，但車主未經當地住戶允許，見到自家草坪遭亂停車，讓他不滿詢問網友們：「可以報警嗎」？

原PO還霸氣在違停車主擋風玻璃夾上1張A4紙條，上頭寫著：「這是私人土地，都沒通知屋主這樣亂停，有點水準好嗎，停車就算了，你還給我停草坪。」

文章曝光後，網友們紛紛留言：「可以，但是也只是通知車主移車而已」、「如果是你家的話就報警啊」、「先去外面寫一張收費單，然後用拒馬把路口擋起來」、「大門關起來 通通不用走」、「在自己家！如果不小心掉了幾十根螺絲釘應該也很合理」。

也有人認同表示：「停草皮真的白目，都快長不出來了還壓，而且一看就知道這個是花錢養的短草皮，不是雜草，祝亂停車的都跑最後墊底」還有網友惡搞寫下：「趕快去立一張告示，未經同意停車1次100元，收費捐公益團體」。