美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）傳出8月訪問台灣，拜登表示軍方認為不是好時機。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）引述美國政府官員表示，拜登政府官員愈來愈擔心美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪問台灣的計畫可能引發台海重大危機，包括白宮及一票國安官員已經向裴洛西及她的團隊彙報現在訪台的風險，官員們希望在不引發公眾騷動的情況下「勸退」裴洛西。

《華盛頓郵報》23日指出，美國官員擔心，北京會將裴洛西訪台視為美國的刻意挑釁，一名匿名官員透露，國防部、軍方、情報官員已經解釋此行時間點伴隨的風險，向裴洛西彙報的高官還包括美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley），「但所有人都理解，這是她的決定。」

英國《金融時報》（Financial Times）上周報導裴洛西8月將率團訪問台灣，美國總統拜登隨後表示「軍方認為現在不是個好主意」，裴洛西隨後回應拜登，指出她並不主張台灣獨立，但是「我認為對台灣展現支持很重要」，她也補充說：「在台灣問題上，我們從沒有人說過我們支持獨立，那要由台灣來決定。」

報導指出，兩個在健保、烏克蘭議題上都緊密合作的民主黨大咖如今出現分歧相當罕見，裴洛西的選區中有高達1／3選民為亞裔美國人，長久以來劍指中國大陸一直是她的主要政治標記。

不過美國官員說，問題並不在於向北京屈服，「這不是與台灣站在一起的問題」，「問題在於整個地區都非常擔心會被許多人視為挑釁，並且引發中國用可能無法預期的方式回應。」

官員也強調，美國政府不能告訴裴洛西該做什麼，「毫無疑問人們非常了解，現在、任何時候我們都必須尊重權力分立（Separation of powers）。」

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）傳出8月訪問台灣，北京警告美國後果自負。

針對裴洛西傳出將訪台，大陸外交部發言人趙立堅上周警告美國後果自負。

美國官員說，北京不太可能區分裴洛西及拜登，或了解到總統不能下令裴洛西不要出訪，北京只會將此行視為美國政府的挑釁。

針對率團訪問台灣的報導，裴洛西辦公室並未證實，裴洛西本人也以安全為由，表示從不討論自己的出訪計畫，不過作為國會議長，裴洛西如果出訪，有可能會搭乘軍機。

報導指出，如今美國政府官員正在謹慎行事，希望在不引發公眾騷動的狀況下「勸退」裴洛西，不過行政部門普遍擔心此行出訪可能引發的後果。

華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）指出，「政府內部的多數看法是，現在不是裴洛西訪問台灣的好時機」，「中國一直在以各種方式示意，將會對她的出訪做出強烈反應。」

葛來儀說：「在美中關係上，我們處在愈來愈危險的時刻上，特別是台灣議題，雙邊都致力於在這個地區展現決心。」

美國官員表示，大陸對裴洛西的訪問計畫傳遞了非常明確的訊息，並且公開做出具體的警告。

針對美國政府無權下令裴洛西不訪問台灣的說法，北京官員並不買帳，一名大陸官員表示，「美方有能力阻止這群小丑在台灣表演」，「一次又一次，美國政府選擇了不這麼做。」