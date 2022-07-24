國民給外野手索托（Juan Soto）開出的交易價碼曝光，美媒《The Athletic》記者Ken Rosenthal報導，國民的索價是4至5名年輕好手，包括新秀與年資尚淺的大聯盟球員。然而這個「1換4」或「1換5」的漫天喊價並沒有嚇退其他球隊，事實上他們還覺得價錢合理，國民不愁找不到買主，只要知道對方負擔不起就轉去接觸下一隊。

聖地牙哥教士傳言是目前搶人最積極的球隊，美媒用「飢渴」一詞來形容。教士去年花大錢只打了半季好球，8月中開始一洩千里，9月更是一敗塗地，最後只拿到79勝83負無緣季後賽。教士目前53勝42負，眼看將進入8月，他們不能重演去年的悲劇。

索托拒絕了國民15年4.4億美元續約，他的經紀人波拉斯（Scott Boras）向媒體解釋，這份合約的平均年薪不夠高（2933萬美元），甚至不滿3000萬美元。加上國民老闆想要賣掉球隊，「我們不想與陌生人共事，這有點像是幽靈合約，根本不知道最後是誰來付錢。」

波拉斯說，未來的國民隊很可能不再是那支與索托共同打拚摘下冠軍的球隊了，身為球員，索托也有金錢以外的個人目標，他嘗過冠軍的滋味，還想要繼續贏球。美媒ESPN推測，國民未來的新老闆肯定不希望這種大事懸而未決，可能會等索托的去留確定之後才會接手。