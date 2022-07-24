昨日為二十四節氣中的大暑，全台高溫直逼40度，體感溫度更狂飆47度，一名網友表示，昨日是關聖帝君聖誕，宮廟請三太子祝壽，沒想到三太子跳著跳著竟整個人直接往後仰，下秒倒地，疑似穿三太子裝過於悶熱，令他忍不住說，「高溫39度，三太子中暑了！」

原PO昨（23）日於臉書社團《爆料公社二社》分享一段21秒短片，一名身穿三太子人偶裝的陣頭，站在宮廟前表演，跳到一半身體的重心慢慢往後，接著就整個人躺在地上，拍攝影片的原PO也忍不住說，「高溫39度，三太子中暑了！」

根據原PO分享的影片來看，三太子先是在宮廟前廣場轉兩圈，腳步踉蹌地往後幾步，就整個人跌坐、躺在地上，這一幕讓圍觀的人都嚇壞了，廟方的工作人員也趕緊上前查看、攙扶。

影片曝光，引發逾7千名網友關注，「大太陽底下，還要穿著人偶裝，真的很辛苦」、「太熱了，又穿著那麼重人偶裝，當然會中暑」、「這個天氣出陣真的是，非常非常的辛苦」、「正中午，一般人都受不了了，何況是穿這麼重的人偶裝」、「這真的會熱到出事」、「大暑之日穿得密不透風，又跳三太子真的很辛苦，真的是熱爆了」、「節氣大暑，不穿這些都快中暑了，更何況穿這樣」。