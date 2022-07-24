74歲的美國前加州州長、好萊塢動作巨星阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）曾與英國資深女星、現年81歲的米瑞安瑪格萊斯（Miriam Margolyes）合作於1999年上映的《魔鬼末日》，近日，米瑞安瑪格萊斯在登上Podcast節目時，指控在合作《魔鬼末日》時阿諾史瓦辛格曾經放屁在她臉上。

根據外媒報導，米瑞安瑪格萊斯在節目上提到，兩人在拍攝《魔鬼末日》期間，透露自己飾演的角色正要被阿諾殺掉，是躺在地上的狀態，阿諾竟然「故意」對著她的臉放屁，因此根本躲不掉，事情已經過去23年，她仍忘不了此事，說道「我還沒原諒他」。

米瑞安瑪格萊斯曾在《哈利波特》中飾演帕莫娜芽菜教授。（圖／翻攝自《哈利波特》劇照）

米瑞安瑪格萊斯直言對阿諾印象很差，表示：「我沒當他是一回事，他太自以為是。」米瑞安瑪格萊斯也透露，不喜歡阿諾的還有其他原因，其中一個就是因為兩人政治傾向不同，阿諾是共和黨員，而她不喜歡共和黨。從她的語氣可以聽出似乎沒有開玩笑的意思，是真的記恨阿諾把屁對著自己的臉放。

瑪格萊斯曾演出她曾因《純真年代》（1993年）中的表演獲得英國電影學院獎提到，此前，米瑞安瑪格萊斯以《哈利波特》系列電影中的帕莫娜芽菜教授為台灣觀眾所知。