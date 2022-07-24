新北市1名74歲王姓婦人23日參加里民活動至宜蘭1日遊，上午抵達員山鄉望龍埤遊玩，集合要離開時卻不見人影，警、消獲報後派員尋人，於24日上午6時許在湖山國小附近尋獲王婦，已安全護送下山。（宜蘭縣消防局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

新北市1名74歲王姓婦人23日參加里民活動至宜蘭1日遊，上午抵達員山鄉望龍埤遊玩，集合要離開時卻不見人影；其親友在臉書PO文請網友協尋並表示，婦人在電話中哭著想回家，但無法確切描述所在位置，警、消獲報後派員尋人，於24日上午6時許在湖山國小附近尋獲王婦，已安全護送下山。

警消表示，23日王婦一行人共3台遊覽車，約110人參加里民活動，從新北市前往宜蘭進行1日遊，上午10時許至員山鄉望龍埤玩時，王婦不慎迷路；警消下午3時55分獲報後，即派遣員山、礁溪分隊人車前往搜尋。

親友昨PO王婦最後身影，在文中表示，「她有幾次有接，但我覺得她應該真的是失智了」、「她沒辦法很明確的講清楚自己在哪裡，然後應該也是脫水出現幻覺，一直說看到小男孩小女孩」、「她老人家在電話那端一直哭說想回家，可是連自己所在位置都說不明白，我想打視訊給她，她也都不會或者忘記怎麼把電話接起來。」

消防人員指出，昨出動員山義消人員及空拍機支援，現場擴大搜索中，家屬表示其母親，有來電求救並表示所在位置周圍都是樹木，掛斷電話後就連絡不上；經調閱湖山國小旁土地公廟的監視器後，發現王婦昨上午10時往土地公廟旁山路上去後就沒走下山，警消集結人力往該路段搜尋。

經警消人員鍥而不捨尋找中，今上午6時33分於土地公廟旁山路竹林裡尋獲失聯者黃婦，其意識清楚無明顯外傷，給予水分補給，稍作休息後上午7時30分護送下山，黃婦拒絕送醫，後續交由員警及家屬處理。