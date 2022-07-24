LIVE直播／論文爭議愈演愈烈 林智堅召開記者會最新說明

民進黨桃園市長參選人林智堅今日上午召開記者會，針對論文抄襲風波澄清。他表示碩士論文為原創、絕無抄襲，且自己是善意的資料提供者、陳明通是盡責的指導老師，余先生則是積極要完成學業的研究生；而林智堅也在記者會上，向母校中華大學以及台大的師生，在這段期間受到波及與責難表達歉意。

林智堅強調，關於其碩士論文，他題目發想、研究大綱及研究設計寫作皆在先，因此絕無抄襲情事，早先之所以不強力反擊，是因為他想透過證據說話，而非隨政治攻防起舞。

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