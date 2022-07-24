大陸女星楊冪9日錄製綜藝節目《密室大逃脫4》出意外，眼角受傷緊急就醫縫合，所幸並無大礙，楊冪新戲《狐妖小紅娘月紅篇》也因此暫停拍攝，不過楊冪近日則被網直擊已悄悄復工，她左眼受傷的部位看起來已沒有明顯傷痕，頂著古裝造型的楊冪狀態極佳，舉手投足依舊仙氣爆表。

35歲楊冪9日錄製綜藝節目《密室大逃脫4》出意外，她手遮著眼睛坐上救護車送往醫院，工作室事後發聲明表示，楊冪錄影受傷，眼皮眼角處有外傷，已做縫合處理，所幸治療過程順利、情況穩定，沒有傷及眼睛內部，後續將遵從醫囑進行恢復治療。

楊冪已重返劇組。（圖／取材自微博）

楊冪在片場拍攝畫面。（圖／取材自微博）

楊冪休養期間，主演的新戲《狐妖小紅娘月紅篇》也被迫暫停拍攝，她日前還被拍到左眼包著紗布，只靠右眼看路，傷勢讓人看了心疼，不過楊冪近日則被網直擊已悄悄復工，她左眼受傷的部位看起來已沒有明顯傷痕，在網友曝光的近照中，楊冪左眼已無明顯傷痕，頂著精緻古裝妝髮的她，狀態極佳、依舊仙氣爆表。

不過，楊冪劇中造型也意外掀起討論，身穿紅白古裝的她，引發網友正反兩面評價：「楊冪穿古裝好美阿」、「楊冪剛復工就這麼漂亮」、「顏值太扯」、「這個服裝不行顯老，也就只有楊冪能撐起來」、「這古裝看起來真廉價」。