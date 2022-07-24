2022年台北市長選戰形成「三腳督」局勢，國民黨台北市長參選人蔣萬安今日參加北投健行活動，而北市副市長黃珊珊昨日也突然新增同場行程，繼22日婦幼展後再次同台，兩人雖然過程沒有太多的互動，但也一起跳了暖身操。不過，黃珊珊卻帶著民眾黨議員參選人黃瀞瑩和陳思宇一起跳暖身操，散場時還發起選舉小物衛生紙，令人質疑行政不中立。

九合一選舉年底即將登場，各黨派北市市長參選人的行程可說是滿滿滿，民進黨參選人陳時中和副市長黃珊珊今天下午將有新書發表會的行程，蔣萬安則安排在上午出席北投健行活動，但黃珊珊卻也在昨晚10點臨時增加同場行程，兩人也在今早扮演母雞的角色，帶著議員參選人到現場與民眾互動。

不過，令人質疑的是黃珊珊卻帶著陳思宇和黃瀞瑩，在現場跳起暖身操，在散場時，還不忘到門口發起競選小物，黃珊珊和蔣萬安兩人無互動，散場時，蔣萬安則帶著國民黨議員參選人汪志冰、張斯綱和陳重文與民眾打招呼，頗有較勁的意味。

國民黨議員一直拿敬老金來做文章，尤其在這種場合，會不會覺得不太適合？對此，黃珊珊表示，會盡量把狀況說明清楚，相信長輩也不是這麼容易被愚弄的。

被問到有網友表示，大伯表態要投給黃珊珊、伯母要投給蔣萬安，如何看？黃珊珊說，還是一樣，開心選舉快樂投票，每個人都要做自己的主人。