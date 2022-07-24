香港知名男星謝霆鋒出道多年憑著帥氣外表、溫柔嗓音，加上獨特的個人魅力，成功擄獲不少粉絲的芳心，也因此吸引許多人爭相模仿。大陸就有一位因長相神似港星謝霆鋒的男子，因模仿謝霆鋒而使他接下不少廣告、代言，短短3年就以現金買下豪宅及百萬跑車，過著如謝霆鋒的生活，令不少人稱羨不已。

根據大陸媒體的報導，一名住在大陸湖南長沙的男網紅，無論是長相、打扮，還是肢體動作都與港星謝霆鋒十分相似，因經常在社群媒體上模仿謝霆鋒的穿搭與各種舉動而爆紅，吸引大批網友的追蹤，他也因此受到許多廠商的商業邀請，不過酬勞並不便宜，傳出要他出演唱一首歌就要價10萬人民幣（約新台幣44萬元），找他代言也要50萬人民幣（約新台幣221萬元），收入相當可觀，成功賺進大把鈔票，短短3年就讓他以現金300萬人民幣（約新台幣1325萬元）買下長沙市中心的房產，目前也開著百萬跑車代步。除此之外，生活水平提升的他還經常在網路上曬出自己天天吃高檔食材的私下生活，讓不少人相當羨慕。

男網紅經常在網路上曬出高檔料理美食照。（圖／微博）

事實上，除了這名網紅之外，大陸還有不少山寨周杰倫、 山寨周華健，或是山寨鄭伊健等模仿這些大明星維生的人，而他們靠著神似的外貌，加上化妝、穿搭及肢體動作，讓他們就如明星本人一樣，也讓他們意外獲得商機。