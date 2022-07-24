女星趙小僑與劉亮佐自2017年結婚，婚後6年辛苦求子，不惜求助生殖醫學，夫妻倆經歷多次失敗經驗，好不容易懷上女兒「典典寶寶」，並在本月5日迎接孩子出世，一家人沉浸在女兒到來的喜悅中，經常在社群分享溫馨照片與心情，劉亮佐日前就發文，透露女兒的出生，跟大兒子劉子銓之間「充滿有趣巧合」，讓網友們也覺得神奇。

趙小僑為了求子歷經千辛萬苦，做了1次人工受孕及3次試管植入，可惜皆失敗，甚至有過一次胎停，兩人背負陰霾做了最後一次嘗試，才終於成功懷孕，也因為先前胎停的經驗，讓她與劉亮佐特別的謹慎，到孕後期才公開喜訊，不料過程中又發生胎兒胎位不正、緊急破水等緊急情況，因此夫妻倆還沒來得及跟醫生約時間剖腹，「典典寶寶」便在37週提早來報到，所幸母女均安。

近日夫妻倆全心投入照顧新生兒的生活，劉亮佐陪伴女兒直呼怎麼抱都不膩，時時刻刻只想抱著她「什麼都不想做了」，完全成了女兒傻瓜，他昨天在臉書發文，貼出抱著孩子的溫馨照，透露2003年大兒子劉子銓出生前後，他正在忙拍電視劇《名揚四海》，那年1月29日晚上9點多劉亮佐拍戲途中，突然接到孩子快出生了的電話，「我立馬趕到醫院在1月30日半夜12點多迎接他來到這世界」。

如今19年過去，現在劉亮佐拍下跟女兒典典的這張合照，照片中他穿的，就是，《名揚四海》主題曲〈彩虹〉的T恤，「今天下午典典寶寶就躺在我生命中最重要的一首歌的T恤上」，有去的是，典典寶寶出生的那個時刻，換成哥哥子銓正在拍戲，「生命就是這樣充滿著有趣的巧合一直向前進」，劉亮佐也分享了如今女兒已2950克，「她在大家的關心與祝福中健康快樂地持續長大，謝謝你們」。