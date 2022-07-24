昇達科(3491)為目前台系網通廠中極少數低軌衛星已經開始貢獻營收獲利的網通業者，昇達科挾自身優勢，可建立長期的競爭優勢獲取客戶信賴與認證，法人樂觀預估，昇達科2022年全年營收成長上看逾3成，每股稅後盈餘將落在6~7元。

根據SpaceX網路資料指出，低軌道衛星為5G行動通訊最佳輔助方案，解決通訊上死角問題，目前低軌衛星的領先廠商包括SpaceX、Telesat、Oneweb、Amazon均為昇達科的客戶或潛在客戶。MIC提供之衛星產業資料指出，國際廠商低軌道衛星數量2022年預估為2825顆、2025年至2027年合計達7518顆，相當於每年發射數量為2022顆低軌道衛星汰換需求，相對應地面每一年5000~6000座地面接收站體與相關天線整合商機。

昇達科今年主要成長動能來自美系S客戶，其低軌道衛星建置數量領先，加上後續仍有供應與美系O公司之碟型天線收發與元件整合訂單，預估低軌衛星佔昇達科營收比重於今年可望達到15~20%、2023年低軌衛星貢獻營收可達30%。

昇達科的競爭優勢以核心微波/毫米波技術與國際通訊大廠合作開發數位微波/毫米波模組與元件、衛星通訊天線模組與多工器等，能即時提供工程試製品，快速導入量產之生產彈性，昇達科認為運用技術專業，加上對產業生態的熟悉度，可望建立長期的競爭優勢獲取客戶信賴與認證。

隨著低軌衛星對營運貢獻穩定成長下，法人預估，昇達科2022年全年營收成長上看逾3成，每股稅後盈餘將落在6~7元。