殲-15D「咆哮鯊」電戰機上中方航母「山東」艦

兩架新型解放軍戰機本月現身顯示，中方正追隨美國的戰略，開發能用來進行現代聯合作戰的多用途電戰機。

據《南華早報》（South China Morning Post）23日報導，當中方航母「山東」艦7月初在大連造船廠完成首次計劃內的可用性提升維護時，甲板上至少出現了兩架翼尖裝有電子反制吊艙的殲-15D「咆哮鯊」。

殲-15D的照片最初是2018年在網上出現，而D所代表的就是「電子」。本月所看到的照片則首度顯示，這款戰機出現在航母上。此外，上周中國軍迷在推特上分享了1張新型「大脊」（big spine）殲-10戰機的照片。

而機翼下沒有強大彈藥的殲-10C配置，則類似美國第52和60批次的F-16C/D般，除了有適型油箱外，還有幾年前華府賣給巴基斯坦和阿拉伯聯合大公國的先進整合防禦電子戰系統。

殲-15D「咆哮鯊」電戰機

由於事涉敏感，而要求匿名的解放軍消息人士說，殲-15D出現在航母上意味著，這款新戰機很可能成為與其他殲-15執行任務的艦載機之一。

另一名接近中方空軍的消息人士說，由於殲-10D電戰機沒有強大的飛彈，因此不會像像殲-15D和殲-16D般加入突襲。反之，殲-10D會扮演配角，協助其他戰機偵察，干擾敵方雷達訊號，並執行其他防禦任務。

不過，這名消息人士也指出，至今殲-10D仍在測試階段，還沒完成。而北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明指出，為了節省成本並提高效率，以現有的戰機為基礎，研製多用途電戰機已成為現代戰爭的新趨勢。

此外，他說，殲-16D與殲-15D是縱深打擊型戰機，會和先進的殲-20隱形戰機，或是殲-15艦載戰機並肩作戰，飛上超過500公里，甚至遠達1,000公里，以發射長程飛彈，攻擊如雷達站，軍事基地和指揮中心等重要目標。

相對的，周晨明強調，由於F-35擁有光電標定系統，可提升飛行員的狀況覺知力，並使戰機能辨識利害區，因此殲-15D的目標在於因應這款美國新一代戰機。