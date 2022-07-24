美國國會高級代表團今天在烏克蘭首都基輔會見烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），並承諾會努力確保繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵的戰爭。

路透社報導，美國要員接連高調訪問烏克蘭，這次造訪基輔的代表團成員包括聯邦眾議院軍事委員會主席史密斯（Adam Smith）。

這個代表團在聲明中說：「美國與世界各地的盟友和夥伴透過提供經濟、軍事和人道主義援助，一同支持烏克蘭。」

他們還說：「在他們持續英勇抗敵之際，我們將繼續尋求各種方式，儘可能有效支持澤倫斯基總統和烏克蘭人民。」

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）20日表示，華府將再向烏克蘭提供4具高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）。這次加碼軍援後，美國提供烏軍的海馬士多管火箭系統將累計達到16具。

這個代表團今天發表的聲明並未具體提及武器轉讓事宜。此外，根據報導，史密斯告訴美國國會出資建立的自由歐洲電台／自由電台（Radio Free Europe/Radio Liberty），華府和其盟友已準備好要向烏克蘭提供更多多管火箭系統。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110724