新竹棒球場的紅土。（毛琬婷攝）

中華職棒球員工會聲明。（球員工會提供）

關於新竹球場啟用的瑕疵，中職球員工會24日上午即發出聲明，基於「安全優先」，籲請聯盟考慮「暫停該場地的賽事安排」。前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅23日在臉書表示，已致電給中華職棒會長蔡其昌請教專業建議。

球員工會聲明全文：

有關新竹球場重建啟用後，場內設施引發安全疑慮一事，為確保球員工作環境安全，職棒工會在此誠摯籲請聯盟應考慮暫時停止於該場地之賽事安排，並於再次赴新竹棒球場辦理賽事前，積極與地方政府及球團溝通、著手改善，如有需要提供建議之處，除先前已蒐集並提供之意見外，本會亦能進一步提供相關改善建議。

回顧新竹棒球場之改建與場地安全議題，本會業於 2016 年拜會市府，盼主動讓主管單位理解球場使用者心聲。後有賴各界努力協助，啟動新竹棒球場重建。過程中本會雖未能實際參與重建案執行，但始終對本案抱持關注，並於近期多次向相關單位關心選手使用區域的進度及狀況。

而在今 (111) 年 7 月 15 日味全龍隊及台中成棒隊的實戰測試賽後，在有關場地安全與使用經驗部分，更主動啟動關心選手使用心得工作，彙整後回饋予聯盟及球團參考應用，其中包含紅土、草皮、照明等項目。惟或是礙於期程緊迫、調整成效有限，在新竹棒球場投入實戰後，相關場地狀況顯未有改善，以致多位選手因場地因素受傷。

對此，本會辦公室團隊深自內省，並於近兩日比賽前後多次向會員說明，主動針對監督力道不周，以致會員又須承擔職安風險一事表達歉意。同時，也對會員們承諾將會持續落實本會「協助會員主張職場安全」的責任，並正式將「暫時停賽、安全優先」之訴求提交予聯盟及球團，並重申本會對於保障球員安全出賽的重視。

近年職棒產業逐步成形，雖聯盟及球團場務專業人員配置及能力均有顯著提升，但新竹棒球場重建案的經驗也再次提醒我們，球場興建及改建的測試、調整、再至正式啟用的期程規劃必須更加嚴謹，使用者經驗的回饋必須更加重視。盼莫讓場地因素導致選手受傷或面對風險的狀況再次發生，也期待新竹棒球場能成為一座讓職棒球員們能安心踏上的榮耀舞台。