國民黨台北市長候選人蔣萬安基層行程不斷，24日還早早前往北投健行活動與里民互動，豈料一進場就和台北市副市長黃珊珊強碰，身後還有民眾黨議員參選人黃瀞瑩和陳思宇，被問到是否希望黃儘快辭職，蔣酸說，不希望看到候選人濫用行政資源為特定人士選舉，因為這些都是民眾納稅錢。

年底台北市長選舉藍綠參選人已就位，只剩黃珊珊尚未辭職投入選戰，由於蔣、黃兩人票源重疊，雙方時不時會同場較勁，今早原先只有蔣萬安團隊安排北投行投，豈料昨晚十點黃珊珊辦公室臨時發布行程，2人同時同地再度強碰。

對此，蔣萬安受訪時提及，今天很高興參加北投健行活動，但他的行程很早就已經排定，也很少會改變，不過只要能跟民眾互動接觸、傾聽他們了解需求的活動，自己就一定會到。

談及黃珊珊似乎出現行政不中立，今日又帶小雞參加活動，蔣調侃道，辭不辭是黃珊珊的決定，但是外界對行政中立有非常高的標準，不希望看到任何候選人濫用行政資源為特定人士選舉，因為這些都是民眾納稅錢，不該用公帑來從事任何選舉活動。

至於黃珊珊突然新增行程，是否認為自己被追著跑，蔣強調，他就是奮力向前，每天積極勤走，讓自己持續維持在市民心中第一位置。至於基層希望他不要有弱化黃珊珊的幻想，他則駁斥，從來沒有幻想，只有腳踏實地、一步一腳印往前衝刺，團隊安排也都按照既有節奏，很快大家就會看到，年底選戰將是團體戰，大家都是台北隊。