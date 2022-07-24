中市優質水蜜桃、葡萄、高接梨，昨、今兩天在台北展售，歡迎民眾支持台中優質農產品。（台中市政府提供）

「吃在地、食當季！」目前是台中市水蜜桃、葡萄、高接梨盛產期，中市農業局輔導新社區農會昨、今兩天在台北希望廣場辦理「台中市優質葡萄暨農特產品展售活動」，推廣新社葡萄、東勢高接梨、梨山水蜜桃等優質農特產品；農業局強調，歡迎民眾支持台中優質農特產品。

農業局說，巨峰葡萄在台中主要產地為新社區、東勢區、外埔區及石岡區，種植面積404公頃，年產量約1萬1217公噸，巨峰葡萄其果肉豐厚Q彈，香甜多汁；新社白毛台葡萄生長於海拔700公尺、日夜溫差極大的白毛台高地，果實粒粒圓潤飽滿、香氣逼人、果肉Q、口感甜中帶微酸，還有濃郁的葡萄香味，品質全國最優。

高接梨為台中山城地區重要的經濟果樹，為提供高品質高接梨，市府輔導東勢區農會引進高科技儀器「自動光感應水果品質選別機」進行選別，精挑細選過後，糖度在11度以上，果形、色澤、含水度等都達一定水準，每一顆絕對是梨中之冠。今年東勢水梨的香脆感及甜度較往年品質好，甘甜且可口，絕對值得品嚐。

農業局指出，梨山果農在品種改良及栽培技術上不斷精益求精，梨山水蜜桃早已享有盛名，外表飽滿渾圓、色澤紅潤，咬下去果肉柔嫩，入口即化、甜蜜多汁，身上還持續散發著梨山特有的清冷濃郁香氣，香甜口感非一般的水蜜桃可比擬。