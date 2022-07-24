民進黨台北市長參選人陳時中昨上政論節目專訪時說，對手、國民黨立委蔣萬安年輕有為，只差沒有行政經驗，蔣萬安24日赴北投健行活動時酸說，陳時中8年前也挺過沒行政經驗的台北市長柯文哲，至於陳不認團隊納爭議人物、是防疫破口隊，還嗆批評者貢獻多少，他則調侃「所以才說國民黨沒做好大家罵，民進黨做不好罵大家。」

蔣萬安強調，沒有好的行政訓練就只是聽命行事，「甚至只有黨意、沒有民意」，而有民選經驗的民意代表，是真正能夠體察民意、設身處地為民著想，所以要成為民選的市長，民選經驗絕對比行政經驗來得重要。

至於陳時中駁斥外界稱他的競選團隊是「防疫破口隊」，指控這些人搞分化和對立，蔣萬安再嗆，民進黨才是真正在疫情中造成人民分化和對立的源頭，透過政治來操作防疫，陳昨天說，其實全民對防疫都有貢獻，卻不能批評防疫作為、要秤秤斤兩，這種說法大家沒辦法接受，「所以才說國民黨沒做好大家罵，民進黨做不好罵大家。」