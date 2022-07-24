英國哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）自從宣布脫離皇室成員後便爭議不斷，即使兩人搬到美國洛杉磯居住，仍不斷以爆炸性的言論增加與皇室之間的矛盾。近日兩人還即將在英國推出新書《復仇—梅根、哈利與溫莎王族之間的戰爭》，透露他們與皇室之間的愛恨糾葛，甚至還爆出梅根曾因查爾斯王儲的妻子卡蜜拉（Camilla）說的1句玩笑話，認為遭到對方種族歧視而暴走，吸引不少人熱烈討論。

哈利與梅根離開英國皇室後，曾找來代筆作家姆鮑爾合作撰寫名為《復仇—梅根、哈利與溫莎王族之間的戰爭》傳記，將兩人過去在皇室裡的生活及點點滴滴記錄在這本傳記當中，近日也已完成並即將在英國正式上市。而作者姆鮑爾日前接受採訪時便透露，書中提到梅根曾表示自己遭到種族歧視的對象不是外界認為的妯娌凱特王妃，而是哈利的繼母卡蜜拉。

但有知情人士透露，梅根所謂的「種族歧視」只是卡蜜拉過去所開的玩笑話，當年梅根懷孕時，卡蜜拉曾開玩笑表示，不知道孩子的頭髮會不會像非裔那樣有捲捲的爆炸頭，當時哈利聽到後也是一笑置之，但聽在梅根耳裡很不是滋味，認為這就是一種種族歧視，因此逼得哈利也開始疏離家人。不過，凱特王妃及其他皇室成員也沒有全身而退，書內還提及不少夫妻倆與他們之間的故事，使書籍未上市就引發話題。

卡蜜拉當年的一句話讓梅根走心。（圖／達志影像）

事實上，卡蜜拉當年以前女友、有夫之婦的身分介入查爾斯與黛安娜的婚姻時，曾背負著「小三」的罪名相當多年，成為英國上下最痛恨的女人，也讓年幼喪母的威廉及哈利兄弟，始終不願與她親近，但經過多年的相處加上卡蜜拉始終不離不棄的照顧，才讓皇室逐漸接受她，雖沒有獲得「威爾斯王妃」頭銜，仍賦予她「康瓦爾公爵夫人」的尊貴身份。