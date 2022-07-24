周末天氣酷熱，連帶造成全台用電量大增，但昨（23）日台中火力發電廠2號機發生破管，加上用電預估再創新高，未來一周電力將拉警報，今日夜間備轉容量率更恐大幅降到4％至5％，對此台電更呼籲民眾將冷氣溫度調高至28度。相關報導經轉發至全台最大BBS站PTT後，引起鄉民大暴動。

台電發言人吳進忠表示，上周日用電多百萬瓩，所以這個禮拜天尖峰負載也上調至3600萬瓩，但強調，已通知周日停機保養機組動作快，趕傍晚回來，他估計備轉率還可以有6％多。

吳進忠坦言，由於今是周日，白天大家可能出去逛街、出遊，晚上回家後會大開空調，且使用時間可能比平常日長，因此呼籲民眾，開冷氣可以，但請把溫度調到28度，並搭配涼扇降溫，減低供電壓力。

對此鄉民們砲轟蔡政府，「第三世界國家喔？還限制冷氣溫度，世界奇觀。」「這不叫缺電什麼叫缺電。」「不是說不缺電？現在到底是？」「這種天氣開28度，不熱死才怪。」

另外，還有網友狠酸，「危言聳聽，到2030年都供電無虞好嗎？」「又要法辦哪個基層員工了吧？」「說個笑話，台灣不缺電。」「四個不同意，供電更無力。」「死忠的聽到指令要照辦喔，最好別開冷氣。」