據中新網報導，中國商用飛機有限責任公司向陸媒表示，大陸6架C919大型客機試飛機已圓滿完成全部試飛任務，開始力拚取證。

7月19日，在6架C919大型客機試飛機圓滿完成任務之後，試飛現場聯合指揮部閻良戰區在陝西渭南機場召開總結大會。

會議強調，完成全部試飛任務，標誌著C919取證工作正式進入收官階段，開始全力向取證衝鋒。會議宣讀了中國商飛公司黨委賀信，回顧總結C919試飛歷程，試飛員、試飛工程師等有關代表交流發言。

中國商飛公司表示，這是C919大型客機項目研製取得的至關重要的階段性勝利，是工信部、民航局、氣象局等國家有關部委，上海、陝西、甘肅、山東、江西、內蒙古等地方政府全力支援的結果，是中國商飛公司與航空工業試飛院等參研參試單位通力協作的結果，也是全體科技工作者5年多日夜拚搏、攻堅克難的結果。

中國商飛公司官網顯示，C919大型客機是大陸按照國際民航規章自行研製、具有自主智慧財產權的大型噴氣式民用飛機，座級158-168座，航程4075-5555公里。C919大型客機2015年11月完成總裝下線，2017年5月成功首飛，目前累計擁有28家客戶815架訂單。