桃園一名劉姓男大生先前在網路上認識年僅11歲的少女，竟難忍小頭慾望，在公廁內與少女上演四腳獸戲碼，並害對方懷孕，全案經由少女母親提告曝光。案經上訴三審，最高法院考量劉男已與少女母親和解，依妨害性自主罪，處其1年8月徒刑。

判決書指出，劉男2019年間透過網路認識年僅11歲的少女小玲（化名），兩人同年10月間相約見面時，劉男拉著小玲進入公廁合意性交，不料一發就中，小玲懷上劉男的小孩，也因肚皮一天一天隆起，小玲偷嚐禁果一事被母親發現，其母親憤而報警提告。

案經上訴三審，法院審理期間，劉男曾辯稱是於小玲房間發生性行為，但小玲父親打臉表示，每天家中都有人在，女兒不可能帶網友回家卻不被他們察覺，甚至劉男一度辯稱小玲性關係複雜，認為小孩非他的，但經親子鑑定後，認定劉男的確是小孩的父親，劉男見罪證確鑿才終於認罪。

法官認定，劉男明知小玲未成年，身心發展不健全，仍與對方合意性交，使其年僅11歲就產下1女，已經嚴重危害小玲的身心健康與人格發展，造成不良影響，考量其已與被害人父母親達成調解，故維持原判決，依對未滿14歲之女子性交，處有期徒刑1年8月定讞。