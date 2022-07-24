台南市歸仁警分局逮捕涉嫌控制邱女行動的嫌犯。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

24歲的邱姓女子誤信投資網路博弈可以輕鬆獲利，依詐騙集團指示前往台南市某汽車旅館提領獲利金時，竟遭對方控制行動，連身分證及金融卡也被取走。邱女利用歹徒帶她到超商買東西時，偷偷寫下求救字條，並趁機向超商顧客求救。警方獲報循線逮捕2嫌救出邱女，全案依妨害自由、詐欺等罪嫌移送，檢方也向法院聲押2人獲准。

來自台中市的邱女，因誤信詐騙集團宣稱網路博弈可以輕鬆獲利，日前下單投注後，不久詐騙集團就通知她，邱女的投注金已有獲利，但如果想要提領獲利金，則需面交確認身分及銀行資料才能交付。

由於邱女急於拿到獲利金，7月21日晚間11點多依詐騙集團的指示，前往台南市仁德區某汽車旅館見面。不料，碰面後，邱女就被對方控制行動，但她仍利用被帶到超商買東西之際，偷偷寫下求救字條，私下交給超商顧客，顧客再交由店家報警。

歸仁警分局7月22日中午獲報後，立即派員前往汽車旅館逮捕22歲巫姓、19歲林姓男子等2人，並順利救出邱女後，全案依妨害自由、詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

偵訊中，2嫌均供稱，係依上頭指示辦理；檢方認為他們涉案情節重大，加上仍有共犯在逃，23日向台南地方法院聲押獲准。