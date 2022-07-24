日本氣象新聞台《Weather News》的當家女主播檜山沙耶，因外型甜美加上口條清晰，是日本家喻戶曉的女主播之一。但她最近為了慶祝公司YouTube頻道，訂閱數即將突破80萬，特地分享美照，還在鏡頭前比出「讚」的手勢，但因為這個手勢在不同文化中認知不同，因而被砲轟。

檜山沙耶Po出一張照片，一手抱著電腦，電腦螢幕顯示粉絲數799731，顯示他們即將迎來第80萬粉絲。而她的另一隻手，則是比出「讚」的手勢。普通比讚的方式是將大拇哥豎起，其餘四隻指頭併攏彎曲握起，只不過檜山沙耶比的讚並非單純地豎起大拇指，反而是把大拇指從食指跟中指間穿出比讚，隨即引發網友議論跟瘋傳。

檜木沙耶的比讚手勢目前已用讚的符號遮蓋住。（圖／ 檜木沙耶 Twitter）

原來檜山沙耶所比的「讚」手勢和豎起大拇指的「讚」意思不同，最早可回溯到古羅馬時期，當時人們用來暗指性關係，即是所謂「FIG」手勢，他們認為伸出的拇指，在義大利文裡有女性生殖器的意思，會導致這個手勢看起來像女性私密部位；在某種程度上也帶有羞辱意味，所以才會引來許多網友批評動作汙穢下流。

引起爭議的檜山沙耶目前已改用貼圖蓋住原本的手勢，而也有網友出面替她緩頰，認為她會比出這個手勢，應該只是無心之過，外界無須過度揣測。