寶徠(1805)與上揚國際旗下麟居投資公司及劉芳君，收購磨床大廠福裕(4513)逾20%股權，此舉獲多頭認同，上週累計5個交易日漲幅達15.57%。

福裕事業台中大雅廠區占地達1342坪，另外，彰化伸港廠占地6600坪，資產尚未重估，去年營運轉虧為盈，引發外界的注意。

寶徠建設為財務投資，日前董事會通過擬收購福裕股權3850張，取得福裕5.01%股權。

上揚國際實業暨清景麟建築團隊董事長林聰麟則說，投資福裕是看好其經營前景，未來收購案達成後，將規劃雙方長遠的合作計畫。