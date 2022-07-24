針對氣溫飆升、中火2號機破管，用電預估再創新高，傳出今晚供電將面臨大警戒。台電公司表示，已備妥因應方案，供電不會有問題，因今天周日負載較低，安排部分機組停機進行例行點檢、維護保養，夜間尖峰備轉容量仍可達250萬瓩，佔7.14％，若系統有緊急需要，仍能停止保養，恢復併聯發電確保供電安全穩定。

近日氣溫爆熱，體感溫度超過40度，全台用電量飆升，加上中火2號機破管，尖峰負載用電大增，媒體報導夜間備轉容量率恐掉到4％至5％左右，今晚供電將面臨大警戒。逢甲商圈假日人潮聚集，昨晚7時30分至10時發生無預警大停電，台電對此回應表示，用電負載過高，讓民眾憂心供電問題。

台電回應表示，雖中火2號機破管，因今天周日的負載較低，所以安排部分機組停機進行例行點檢、維護保養工作，夜尖峰備轉容量（率）仍可達250萬瓩，佔約7.14％，倘系統有緊急需要，仍能馬上停止點檢維護保養工作恢復併聯發電確保供電安全穩定。

台電說，中火2號機於25日周一上午有機會併聯發電，雖然用電量可能升到4100萬瓩，台電將動用需量反應，加上水力機組白天少開、晚上多開，還有輔助服務，應該可以度過沒問題。