在大盤投資情緒轉佳下，技嘉(2376)周線收紅，投信持續買超，但外資則呈連7日賣超，技嘉將在8月4日除息，配發12元現金股利，以22日收盤價95.3元計，現金殖利率達12.6%，現金股利將於8月31日發放。

GIGABYTE技嘉將在7月26日於台北國際會議中心的「2022臺灣雲端大會」中，以伺服器展示數位新常態中企業追求靈活性、彈性和節省成本所需的AI應用。在大會現場除了攤位上的產品及應用解說，當天更由技嘉的專家在現場的講堂中為與會來賓闡述議程-「啟動企業邁向人工智慧應用的一站式解決方案」。用搭載NVIDIA AI Enterprise的伺服器技術及技嘉產品於全球各領域的實務案例，介紹當今企業於數位轉型中特別關切的AI趨勢。

在現代以數據驅動商業決策的趨勢下，導入AI成為當今企業實現提高組織效率、降低成本、提升客戶忠誠度，以及增加收入等需求的關鍵技術，如何借力雲端服務的便捷，快速有效的導入AI，也是一個企業在追求數位轉型上迫切的課題。技嘉在軟硬體整合的技術上，推出為雲而生的NVIDIA認證系統AI運算伺服器-G482/G492與G262高效能運算伺服器，以支援NVIDIA加速卡能廣泛應用於GPU加速運算特性，提供各種加速工作負載的最佳基礎設備選項，助企業善用雲端原生資源，顯著增強AI應用。系統搭載NVIDIA AI Enterprise軟體套件強強聯手，可於公有雲及VMware與Red Hat的常見虛擬化與容器編排平台上執行，同時也獲得平台驗證與最佳化調適，以一站式的解決方案，助客戶降低企業AI應用與數位轉型的錯誤成本，可迅速部署與流暢運作AI，實現各式各樣的營運效益，更有效的達成企業的目標。

技嘉以「AI上雲」的主軸，在雲端大會上闡述議程-「啟動企業邁向人工智慧應用的一站式解決方案」。從AI的應用面概論，簡述技嘉完整的伺服器產品線以高效能、易管理、更安全、可擴充等特性泛用於各種應用場域。同場也介紹技嘉過往的成功案例-從協助國立成功大學在2020 APAC HPC AI競賽斬獲冠軍、科學研究機構Lowell Observatory洛厄爾天文台分析太空中數以億計的天文資料來尋找第二個地球、以及與以色列的自駕車公司一起打造自動駕駛的中樞大腦所運用的演算法，讓現場聆聽的產業IT人員在第一時間理解技嘉的技術所在，並可以直覺的反應到自己的工作項目。