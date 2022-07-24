高雄68歲杜姓男子日前到岡山警分局赤崁所報案，指獨居的46歲潘姓男性友人失聯，到潘家敲門未獲回應，擔心發生意外。警方獲報後通知消防局人員，從二樓鐵窗進入屋內，發現潘男的神情恍惚、呆坐在一樓客廳椅子上，員警通知潘男的家屬到場陪同就醫。

杜男與潘男原本相約於7月20日到大寮區工作，但潘男卻一直沒有出現，也找不到人，讓杜男非常擔心潘男在家發生意外。當員警到達潘男位於漁港一路的住處時，該處大門深鎖、敲門也無人回應，且潘男的機車還停放在門外，鄰居表示未見潘男外出。

杜男隨即告知員警，潘男曾有像這次失去聯繫的狀況，事後才得知是潘男在家不慎跌倒，發生意外；員警聽聞後便隨即通知消防人員到場，協助從二樓陽台鐵窗處進入查看。警消人員一進門後，只見潘男神情恍惚、呆坐一樓客廳椅子上，全身冒冷汗呈失神狀態，精神及身體狀況都不好，員警見狀趕緊通知潘男的家屬前來陪同就醫。

經查，潘男當時血壓突飆高，但他獨住無人發現，幸好朋友警覺性高加上警消人員及時到場處置，才沒造成憾事發生。