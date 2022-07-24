日本桌球名將福原愛與江宏傑離婚已一年多，生活過得依舊充實，更從運動界轉戰娛樂圈，不過最近參與幾個日本綜藝節目的拍攝，就有媒體發現福原愛所建立的人設竟然是製造笑料的「蠢萌角色」。

福原愛先前爆出不倫戀情，和江宏傑結婚期間傳出疑似出軌事件，而後和江宏傑離婚後，竟還和當初出軌的對象在一起，讓日本觀眾十分反彈，且曾被日媒票選為最不受歡迎藝人（名人）之一。而她主持及上節目後的表現，便有日本媒體《週刊現代》分析她的人設，從原先是桌球好手，轉變成在節目中公然「扮蠢」。

主要是因為福原愛在7月中上了一個日本綜藝節目《芸能人格付けチェック》，當時的遊戲是蒙眼吃食物，一口下肚後要猜出剛剛的壽司是什麼魚做的，當時福原愛拿到的是竹筴魚，但她卻胸有成竹的回答「扇貝!」讓攝影棚頓時一陣爆笑。

報導中指出，有幕後人員評論福原愛在離婚後，收入基礎基本來自大陸，但隨著她不工作仍過上如明星般的生活後，也讓部分許多網友反感，「所以她未來要讓民眾覺得她還有工作，所以才需要上綜藝節目扮演『蠢萌角色』。」

另外有人士表示，因為奧運運動員的核心粉絲族群大部分在中高年齡層，以「蠢萌角色」的形式出現在螢光幕前更能夠博得他們的喜愛，就像是有「日本國腳」之稱的前日本女子足球明星丸山桂里奈一樣，她從體壇轉入藝能界，也經常以「蠢萌角色」的人設活躍於娛樂圈。但日媒也在最後諷刺說，希望福原愛不會因為出演「蠢萌角色」，而導致自己的人生也變得一樣「愚蠢」。