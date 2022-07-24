有「最美空姐」封號的林佩瑤近日瘦身有成，多了自信穿更火辣的衣服，她日前還辣曬開高衩泳裝照，性感開深V，胸前2扣環設計讓傲人上圍呼之欲出，而林佩瑤昨（23日）更加碼放送超兇上帝視角照，躺在泳池畔的她，S身材曲線超養眼。

林佩瑤日前穿上2年前買的泳裝，她笑說：「兩年前太胖穿起來跟糯米腸似的，根本不敢穿出來嚇人好嗎」，直到她近期狠鏟8公斤，才勇敢再穿上，只見林佩瑤以紅色高衩連身泳衣入鏡，不只豪開深V，胸前2扣環設計讓傲人上圍呼之欲出，前凸後翹的S身材辣到不科學。

不吝嗇放送福利的林佩瑤昨晚更放送超兇上帝視角，直呼：「我發4（發誓）是最後一張的泳裝轟炸了」，性感躺在泳池畔的她，美胸形狀被看光，四肢纖細、皮膚白到發光，辣照讓「美胸女神」拐拐也凍未條，大讚：「這角度太壞」，網友也直呼：「不介意繼續發 因為太美了」、「好美的畫面」、「太胸了」、「美到極致的感覺」。

其實，林佩瑤日前才因狠鏟8公斤，連帶D級美胸跟著縮水，她還因此無奈自嘲：「大家不要再說我奶奶縮水了，瘦了7、8公斤要不縮水真的很難餒！」不過林佩瑤也自信說：「我覺得我現在身材比較漂亮」，雖然上圍縮水，但整體身形比之前好太多。