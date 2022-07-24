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駁論文抄襲！喊「我是善意的提供者」 林智堅一再強調：我是原創、絕無抄襲

民進黨提名參選桃園市長的林智堅，其碩士論文引發抄襲爭議，林今（24）日上火線反擊，強調他2016年2月在台大國發所就已提出研究設計，指導老師陳明通將其資料提供給另一研究生參考，致兩人的論文前面章節有許多雷同；至於他在中華大學的論文則是2008年4月就已共同發表，也早於科管局結案報告，說他剽竊的指控絕非事實。

林智堅今與民進黨立委鄭運鵬、委任律師黃帝穎共同召開記者會，反擊國民黨的指控。林智堅表示，他之所以到現在才說明，是要拿出證據，透過證據說話，不想隨政治攻防起舞，中華大學的論文追溯到14年前，他得找相關資料，並與老師釐清事實真相。

林智堅強調，他的碩士論文是原創絕無抄襲，題目的發想在先、研究大綱、研究設計和寫作都在先，2013年他進台大國發所，2015年與教授討論碩士論文題目，當時就決定以2014年選舉新竹市長三腳督作為研究對象，2015年12月完成第一版研究大綱，2016年2月1日他的研究計畫版本中就已有研究設計，這部分的證據和資料，他已委請律師公證。

他說，當時另一研究生余正煌因論文題目找上當所長的陳明通，陳明通用了林提供的資料供余發展其論文題目，兩者論文研究的是不同的對象、不同分析，得出不同的結論，但因為余的論文有參考他的資料，所以在前面章節有些雷同，看起來是出自於他的草稿之中，當時陳明通是出於善意供相當資料，余正煌也是積極努力的研究生，造成如此結果也是始料未及。

至於他在中華大學的碩士論文，當時因為在老師補助計畫中當助理，研究成果共同2008年4月共同發表，當時著作權就已產生，6月26日他的口試論文告一段落，國科會科管局期末報告結案是在7月，老師和研究生將執行計畫作為研究生論文也是時有所聞。

林智堅批評國民黨，指他當時以立委助理身份影響國科會，這是無中生有的指控和編撰，對於這種惡意抹黑行為他已提出告訴，並委由律師收集相關資料，有需要時也不排除採取法律行為，這種用似是而非的資料，說他剽竊科管局研究成果的指控不是事實。

他強調，這種不實指控，不只傷害他和老師，也傷害到相關承辦人員，他從事公職22年，不應利用此事件抹黑造謠，來抹煞他的努力，這關乎他個人的聲譽和人格。他也重申，作為政治人物，仰賴的不是學歷，而是感受民眾在生活上的需要，並貼近人民、了解民意，這也是過去8年他與市府團隊努力的方向。