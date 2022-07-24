民進黨桃園市長參選人林智堅捲入論文抄襲風波，今（24）日上午10時他在委任律師黃帝穎及立委鄭運鵬的陪同下召開記者會，秀出證據指出台大國發所的論文，包括論文的題目發想、研究大綱及研究設計等，都是他在先，強調「我是原創，絕無抄襲」；至於中華大學的論文，從法律角度上來說著作權沒有問題，且相關做法在學界中也時有所聞，因此沒有疑慮。

林智堅表示，這些資料最早要追溯到14年前，因此需要耗費相當的時間找資料，並與老師釐清事實真相。林智堅強調，論文內容包括題目發想、研究大綱及研究設計等，都是他在先，「我是原創，絕無抄襲！」

林智堅指出，台大論文的部分，他在2015年暑假結束後與老師陳明通討論碩士論文題目，於同年12月左右完成第一版研究大綱，並在2016年2月1日的研究計畫版本中，就已有了研究設計；而面臨修課年限的余正煌因為研究遇到困難，才會在陳明通的協助下，使用了他提供的民調資料及論文大綱初稿，並以相同的資料、相同的研究方法來研究不同的對象，才會造成論文看起來有如此雷同的部分。

林智堅強調，他不認識余正煌，在此次事件中，自己僅是一位善意的資料提供者，陳明通是一位盡責的指導老師，余先生則是一位積極要完成學業的研究生，造成這樣的結果，是大家始料未及的。

桃園市長參選人林智堅24日舉行記者會，澄清碩士論文引發的爭議。會前，媒體記者拍攝製作論文的時間軸。（劉宗龍攝）

至於中華大學論文的部分，林智堅則表示他在這段時間請教了許多教授、老師及法律專業人士，當他及老師在2008年4月的研討會上聯名發表論文時，在法律的角度上著作權就已產生，且後續轉移單位並不會追溯，而他的論文在6月26日口試告一段落，國科會科管局的案子結案是在7月，因此沒有問題。

此外，林智堅更強調，對於學術的鼓勵，老師及研究生執行國家計畫補助，最後作為學生論文發表，在學界上時有所聞，且2008年4月的該場研討會中，除了他以外也有許多學生與他們的指導老師共同發表論文，因此該場合也並非專為他一人而生。