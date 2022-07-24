林佳龍稱最大靠山是蘇貞昌 侯友宜回應了

民進黨新北市長參選人林佳龍昨說自己最大靠山是行政院長蘇貞昌，新北市長侯友宜今被問到有沒有靠山時表示，四年前選舉時，他沒有設主任委員職位，因為他的主任委員是400萬新北市民，他最大的靠山就是新北市民。

侯友宜說，他這一路走來，是新北市民給他機會讓他在這努力做事，他最大靠山就是新北市民，他會跟市民並肩作戰。

至於林佳龍指侯要追求其他角色，市長要換人做做看，侯表示，他現在是新北市長，他的角色就是好好做事，認真打拚。