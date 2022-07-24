俗稱鬼月的農曆7月即將到來，台南山上花園水道博物館為高人氣館犬「園長」量身打造一身道士裝，將在寵物區與遊客互動。（圖/ 中央社）

俗稱鬼月的農曆7月即將到來，台南山上花園水道博物館為高人氣館犬「園長」量身打造一身道士裝，將在寵物區與遊客互動，並推出帶變裝寵物造訪園區送專屬紀念徽章活動。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」特展引起熱烈討論，市府觀旅局也趁勢推出鬼月散步導覽行程，說鬼論怪成為風潮，顛覆民眾以往對鬼月的印象。

台南市文化局指出，山上花園水道博物館結合殭屍與鬼月話題，由長期贊助館犬園長服裝的寵物服飾業者量身打造一套道士服，以明黃色為底的衣服繡上八卦，帽子則縫上水道LOGO，園長應景新造型在粉專發布後，不少網友直呼可愛。

館方人員指出，園長將在農曆7月期間每週六穿著道士裝亮相，在寵物園區與遊客互動。另外，農曆7月每週日將舉辦寵物COSPLAY活動，飼主帶著變裝寵物到園區和園長互動，就可留下照片，並由工作人員協助製成專屬徽章留念，詳細活動內容可至台南山上花園水道博物館粉專查詢。（編輯：管中維）1110724