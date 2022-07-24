世界衛生組織（WHO）23日宣布猴痘（monkeypox）疫情為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），紐約一名男性患者親自描述出現症狀頭2周肛門痛到讓他放聲尖叫的慘況。

猴痘患者描述發病時的疼痛經歷。

英國《衛報》（The Guardian）報導，住在紐約的39歲瑞典男子柯恩（Sebastian Köhn）自述感染了猴痘，而且病況完全是一場「噩夢」。

‘I literally screamed out loud in pain’: my two weeks of monkeypox hell https://t.co/SlFGtdRjKC — Guardian Australia (@GuardianAus) July 23, 2022

他說6月底「紐約市驕傲遊行」（NYC Pride March）時他就已經在關注猴痘疫情，不過他當時的印象是紐約病例還不多，所以他仍放心參加活動，那個周末柯恩和好幾名男子上床，一周後的7月1日他開始發病，他先是感覺非常疲憊，然後是發高燒、打冷顫、痠痛，淋巴結腫大到喉嚨突出了2英吋（約5公分）。

2天後皮疹開始出現宛如肛門直腸病變（anorectal lesions），也就是肛門及直腸都長出了令人疼痛的瘡。柯恩說一開始只是刺痛、癢癢的，當時他還不對染疫感到害怕，因為自己很健康，也沒有潛在疾病，再加上其他人都說症狀很輕微。

不過後續皮疹開始擴散全身，柯恩也開始感到緊張，他說全身到處都有病灶，包括頭上、臉部、手臂、腿、腳、軀幹、背部等，光是右手肘就長了5個，這些皮疹一開始像是被蚊子叮，後續開始變得像會爆開的粉刺面皰，他說全盛時期全身長了超過50個皮疹，他當時發高燒至華氏103度（約攝氏39.4度），還有劇烈疼痛，諷刺的是，唯一沒有長皮疹的地方竟然是陰莖。

猴痘患者描述發病過程。

隔天柯恩又開始出現蕁麻疹，疹子長滿脖子以下所有地方，還伴隨著頭痛、手指及肩膀的關節炎疼痛，脛骨也有奇怪疼痛，導致他痛到無法站立。柯恩說半夜他會突然被皮疹及蕁麻疹引發的瘋狂疼痛及搔癢驚醒，他會站在床上狂抓自己。

後來原本就已經很痛的肛門直腸病變變成了開放性傷口，柯恩說那時候的感覺就像是3個緊鄰的裂縫，「真的超級痛」，他說每次上廁所真的會痛到放聲尖叫，就算是把屁股清洗乾淨也是極度疼痛，每一次上廁所都要花上2小時。

此時柯恩的猴痘病程仍未結束，4天後他的喉嚨開始腫脹、扁桃腺化膿。

一直到柯恩開始服用治療天花的抗病毒藥物「TPOXX」後症狀才開始減緩，此時已是7月13日，也就是他首度出現症狀約2周後，皮疹迅速退去，幾天後柯恩上廁所也終於不再疼痛了。