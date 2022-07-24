近期外界對石斑魚納入國中小學營養午餐有安全疑慮與魚刺等擔憂，為確保供應學校午餐石斑魚安全無虞，漁業署表示，要求出貨前須出具檢驗合格報告，後經加工廠加工去刺再經檢驗合格後，才能作為供應學校午餐之食材。

漁業署表示，針對外界對石斑魚的各種疑慮，除要求選用申請通過有機、產銷履歷、台灣優良農產品CAS標章或具有溯源水產品追蹤條碼QR Code之各類石斑魚外，並要求出貨前須出具檢驗合格報告，經HACCP或ISO22000認證加工廠，再經取肉、去刺、切塊(丁)等加工程序，出貨前再送驗合格後，才能供應作為學校午餐食材，漁業署同時不定期派員前往現場抽查。

漁業署表示，我國石斑魚皆具高營養價值且適合做為學童成長攝取的優質動物蛋白質來源，鑒於國中小學校，特別是偏遠學校受限餐費有限，未曾將石斑魚納入學校午餐食材，本次在不排擠既有學校午餐餐費預算下，與教育部、餐盒公會合作，額外爭取經費辦理「學校午餐採用三章一Q石斑魚」專案，搭配食農教育法推動，讓國中小學童及教師享用優質國產可溯源的石斑魚。